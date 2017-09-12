Активисты SERB сняли мемориальную табличку с дома, где жил Немцов

В Москве с дома, где жил убитый оппозиционный политик Борис Немцов, сняли мемориальную табличку его памяти. Об этом сообщила в фейсбуке Татьяна Тихонович, которая пришла туда, чтобы возложить цветы.

Табличку демонтировали члены прокремлевской радикальной группировки SERB . Об этом написал во "ВКонтакте" лидер движения Гоша Тарасевич (он же Игорь Бекетов). По его словам, активисты SERB также написали заявление в полицию с требованием привлечь к ответственности лиц незаконно установивших данный знак.

Мемориальная табличка с надписью "Здесь жил политик Борис Немцов, погибший от руки наемного убийцы 27 февраля 2015 года" была установлена 7 сентября по инициативе жильцов дома. В тот же день власти Москвы заявили, что могут демонтировать мемориальную табличку, установка которой не была согласована с городскими властями.

Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Соратники политика неоднократно требовали установить мемориальную табличку на месте его гибели на Большом Москворецком мосту. Власти Москвы отвечали отказом.