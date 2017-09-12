Минэкономразвития: пенсии в реальном выражении будут сокращаться

Министерство экономического развития России прогнозирует сокращение пенсий в реальном выражении в течении ближайших трех лет. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на текст документа, внесенного в правительство.

Как уточняет издание, в прогнозе министерства, пенсии снижаются на 0,7 процента в 2018 году и по 0,6 процента в 2019–2020 годах. По словам чиновников, это связано с отказом правительства от индексации пенсий работающим пенсионерам, которых, по данным Росстата, около 10 миллионов. При этом инфляция в 2018 году, по прогнозу, будет выше, а пенсии соответственно будут индексироваться на величину прошлогодней инфляции, пишут "Ведомости".

Ранее Минэкономразвития уже делало прогноз, что в ближайшие двадцать лет в России не ожидается роста пенсий.

С 2014 года в России действует мораторий на формирование накопительной части пенсии. Это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, сформированных за счет страховых взносов работодателей.