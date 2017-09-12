Сергей Михайлов ("Михась") подал новый иск к Алексею Навальному

Бизнесмен Сергей Михайлов, известный под кличкой Михась, подал новый иск о защите чести и достоинства к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и его основателю Алексею Навальному. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Людмила Морозова.

Михайлов потребовал признать не соответствующей действительности информацию и удалить материал под заголовком "Все-таки дарил Путин часы С. Михайлову, главе солнцевской ОПГ", который был опубликован в августе на сайте Навального. В нем оппозиционный политик прикрепил фотографию документа, подтверждающего, что Владимир Путин дарил часы Михайлову. Ранее пресс-секретарь президента опроверг эту информацию.

С чем именно связаны претензии истца не уточняется. На минувшей неделе Михайлов продемонстрировал подаренные Путиным часы корреспонденту Радио Свобода.

Навальный опубликовал материал после того, как суд отказался удовлетворить предыдущий иск Михайлова, в котором он требовал опровергнуть сведения из фильма - расследования ФБК "Чайка", в котором его называют "криминальным авторитетом".

Летом прошлого года Михайлов воспользовался законом о так называемом праве на забвение. Поисковые системы Google и "Яндекс" ограничили выдачу результатов по запросам о его причастности к организованной преступности.