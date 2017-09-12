В нескольких городах России в полицию поступают звонки о бомбах

Сразу в нескольких городах России после звонков о заложенных бомбах были эвакуированы школы, вокзалы, торговые центры, вузы, кинотеатры и другие объекты.

Сообщения о минировании поступили в правоохранительные органы Красноярска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Перми, Челябинска, Копейска и Магадана, передает интернет-издание "Медиазона".

В ряде случаев в полиции заявляли о том, что анонимные звонки поступают через сервисы IP-телефонии. На ряде объектов уже прошли следственные мероприятия, в результате которых не были найдены взрывные устройства.

Одни из первых сообщений о минировании поступили из Омска 10 сентября в единый день голосования. Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что в здании городской администрации, где работает избирательная комиссия, заложена бомба. Позднее поступали сообщения о минировании других объектов.