Украинского режиссера Сенцова этапировали в Челябинск

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, этапированный из следственного изолятора в Иркутске, перевезен в Челябинск, сообщают в местной Общественной наблюдательной комиссии.

9 сентября правозащитники обнаружили, что украинский режиссер находится в иркутском следственном изоляторе номер один, где его позднее посетили члены ОНК. Они выяснили, что осужденного поместили в подвал исправительного учреждения. До этого Сенцов отбывал наказание в колонии в городе Якутск.

В 2015 году российский суд признал граждан Украины – режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко – виновными в подготовке и совершении терактов в аннексированном Крыму и приговорил их к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Сами осужденные вину отрицают. Ведущие правозащитные организации объявили Сенцова и Кольченко политическими заключенными. Россия дважды отказалась выдать их Украине. В декабре 2016 года президент Владимир Путин заявил, что для того, чтобы Сенцова освободили, "должны созреть условия".