Посол США: нерешенность проблемы Украины – главное в отношениях с РФ

Соединенные Штаты считают нерешенность украинской проблемы ключевым фактором развития американо-российских отношений. Такое мнение выразил посол США в России Джон Теффт в эксклюзивном интервью РСЕ/РС и "Голосу Америки".

Отвечая на вопрос об аннексии Россией Крыма, посол подчеркнул неприемлемость применения силы на территории какой-либо суверенной страны и отметил необходимость решить "вопрос Донецка и Луганска" и в "конечном итоге – Крыма".

Теффт сделал особый акцент на положительных результатах сотрудничества Вашингтона и Москвы в Сирии, где на территории около границы с Иорданией и вблизи Голанских высот успешно поддерживается режим прекращения огня.

Позитивные перспективы видит посол и во взаимодействии США и России в области усиления давления на Северную Корею, с тем чтобы добиться от неё прекращения ядерных и ракетных испытаний.

Джон Теффт также выразил надежду на то, что обе страны воздержатся от дальнейшего сокращения дипломатических миссий.

Ситуацию с приостановкой выдачи американских неиммиграционных виз в Москве и других регионах России посол Теффт назвал вынужденной мерой, пояснив, что в консульствах не хватает персонала. Он особо подчеркнул, что американская сторона заинтересована в развитии двустороннего делового сотрудничества.



