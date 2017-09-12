Посол США Джон Теффт: "Подавайте на визу!"

Специальная передача – интервью Радио Свобода и "Голоса Америки" с послом США в России Джоном Теффтом в эфире 12 сентября в 21:00. Обсуждаем проблемы получения американских виз, сокращение дипмиссий, санкции, Северную Корею, Сирию и, конечно, самый главный источник всех российских проблем – конфликт в Донбассе и аннексию Крыма.
Посмотрите фрагмент этой беседы.
Благодарим тех, кто откликнулся на наши опросы в Твиттере. Ваши вопросы послу также получат ответ:
- Почему США не вышлют детей чиновников РФ обратно на родину?
- Когда США откроют нам правду о счетах Путина и его окружения?
- Почему вы не прессанете Вову его счетами?
- Когда введут более действенные санкции?
- Трамп наш или все-таки не наш?
- Когда iPhone мобильник подешевеет?
А также прозвучит ответ на вопрос, поставленный в опросе на улицах Москвы: "Как часто в США обновляют дорогу?"
Ведут беседу с послом Джоном Теффтом Ирина Лагунина и Данила Гальперович.
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