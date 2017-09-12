Посол США Джон Теффт: "Подавайте на визу!"

Специальная передача – интервью Радио Свобода и "Голоса Америки" с послом США в России Джоном Теффтом в эфире 12 сентября в 21:00. Обсуждаем проблемы получения американских виз, сокращение дипмиссий, санкции, Северную Корею, Сирию и, конечно, самый главный источник всех российских проблем – конфликт в Донбассе и аннексию Крыма.

Посмотрите фрагмент этой беседы.

Благодарим тех, кто откликнулся на наши опросы в Твиттере. Ваши вопросы послу также получат ответ:

- Почему США не вышлют детей чиновников РФ обратно на родину?

- Когда США откроют нам правду о счетах Путина и его окружения?

- Почему вы не прессанете Вову его счетами?

- Когда введут более действенные санкции?

- Трамп наш или все-таки не наш?

- Когда iPhone мобильник подешевеет?

А также прозвучит ответ на вопрос, поставленный в опросе на улицах Москвы: "Как часто в США обновляют дорогу?"

Ведут беседу с послом Джоном Теффтом Ирина Лагунина и Данила Гальперович.