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Паблик "Карфаген" в соцсети "ВКонтакте" заблокирован Роскомнадзором

Заблокированная страница, иллюстративное фото

Сообщество "Карфаген" в социальной сети "ВКонтакте", обличающее чеченских девушек за поведение, выходящее за рамки шариата, заблокировано по требованию Роскомнадзора.

Представитель ведомства заявил изданию "Ведомости", что решение о блокировке было принято по требованию Генеральной прокуратуры России, которая обнаружила в сообществе экстремистские материалы. Какие именно – в сообщении не уточняется.

Сообщество "Карфаген" действует с зимы 2017 года. В нем выкладывают фотографии чеченских девушек, которые, по мнению участников паблика, ведут себя безнравственно.

В частности, из-за публикации на "Карфагене" из республики бежала уроженка села Аргун Луиза Дудуркаева. На прошлой неделе ее задержали в Белоруссии, откуда девушку позже увез человек, назвавшийся ее отцом.

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