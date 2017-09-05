В Минске задержали чеченку, пытавшуюся бежать в Норвегию

В аэропорту Минска в понедельник сотрудники милиции и люди в штатском задержали 22-летнюю уроженку Чечни Луизу Дудуркаеву. Девушка, которой угрожали на родине, при содействии правозащитников пыталась выехать в Норвегию. Об этом сообщает "Новая газета".

После часовой "беседы" за закрытыми дверями задержанная вышла с мужчиной, который представился её отцом. Этот человек увез Дудуркаеву в неизвестном направлении.

Уроженка чеченского села Аргун Луиза Дудуркаева бежала из республики в конце июня. Уехать ее вынудили угрозы после публикации её фото в сообществе "Карфаген" в социальной сети "ВКонтакте", обличающем чеченок за поведение, выходящее за рамки шариата. Девушке помогли правозащитники, и 31 августа она получила документы беженца и шенгенскую визу от Норвегии.

В июне по запросу властей Чечни в Белоруссии был задержан, а затем экстрадирован чемпион по смешанным единоборствам Мурад Амриев. В республике его обвиняли в использовании заведомо подложного паспорта. Правозащитники заявляли, что речь идёт о мести, объявленной Амриеву чеченскими полицейскими, после того как он рассказал о пытках.