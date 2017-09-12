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Общество

В Москве сорвали мемориальную доску в память о Борисе Немцове

В Москве сорвали мемориальную доску в память о Борисе Немцове
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В Москве с дома, где жил Борис Немцов, члены прокремлевской радикальной группировки SERB сорвали мемориальную табличку. Как написал во "ВКонтакте" лидер движения Гоша Тарасевич, они отнесли табличку в отделение полиции и написали заявление с требованием привлечь к ответственности лиц, установивших этот знак. Мемориальная табличка с надписью "Здесь жил политик Борис Немцов, погибший от руки наемного убийцы 27 февраля 2015 года" была установлена 7 сентября по инициативе жильцов дома. В тот же день власти Москвы заявили, что могут демонтировать мемориальную табличку, установка которой не была согласована с городскими властями. Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Соратники политика неоднократно требовали установить мемориальный знак на месте его гибели на Большом Москворецком мосту. Власти Москвы отвечали отказом.

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