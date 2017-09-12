Оппозиционер Вячеслав Мальцев - второй номер в списке ПАРНАС на выборах в Госдуму, автор лозунга "Не ждем, а готовимся" и популярный видеоблогер, два месяца назад покинул Россию, утверждая, что спасался от неминуемого ареста (против Мальцева действительно было возбуждено уголовное дело по обвинению в "экстремизме"). На некоторое время он пропал с "экранов радаров" - утверждалось, что он в Молдавии или Грузии.

Во вторник 12 сентября несколько СМИ со ссылкой на ТАСС сообщили о том, что Мальцев находится во Франции и собирается просить в этой стране убежища: «Мальцев благополучно добрался до Парижа, где собирает все необходимые документы для запроса политического убежища во Франции».

По словам собеседника агентства, в настоящий момент оппозиционер находится в Париже. По его словам, изначально Мальцев планировал просить убежища во французском посольстве в Израиле, но понял, что там это будет сложнее. «Поэтому Мальцев принял решение лететь в Черногорию, а оттуда транзитом через Францию в Марокко», — пояснил источник, уточнив, что оппозиционер оказался в европейской стране нелегально. - пишет, например, Лента.ру.

Фотография оппозиционера в Париже накануне появилась в твиттере - причем не в аккаунте Мальцева.

Кем был собеседник ТАСС, сообщивший о передвижениях и планах Мальцева - не сообщается. Однако его рассказ об обстоятельствах бегства оппозиционера из России весьма похож на опубликованное накануне на сайте "Русский монитор" интервью с неким Пьером Аффнером (он же Пьер Франс. "Русский монитор" утверждает, что он потомок французов, спасавших евреев в период Холокоста, которым присвоено почётное звание «Праведник народов мира». Сайт Иносми публикует о нем такую справку: "Российский блогер. Гражданин Франции, работал 15 лет за границей механиком по буровым работам на нефтяных платформах. В 1986 году вернулся во Францию, где стал свидетелем распада СССР. В 1992 году, получив диплом высшей школы по русскому языку, пприехал жить в Россию"). Именно он утверждает, что сыграл ключевую роль в истории Мальцева.

Пьер, расскажите, пожалуйста, как Вячеславу Мальцеву удалось оказаться во Франции.

Это было очень непросто. Прежде всего, потому, что у Мальцева не было французской визы. Если бы она у него была, то он просто прилетел бы во Францию и попросил политическое убежище обычным путем. Но Мальцеву пришлось срочно покинуть Россию из-за того, что против него могли выдвинуть ложные обвинения в экстремизме. И его, как и Марка Гальперина, вот-вот могли арестовать. Поэтому Мальцев принял решение бежать из России. С ним одновременно из России выехал ещё один соратник. Его зовут Андрей Немчинов. На машине он пересек границу России и Беларуси, которую легче пересечь, чем, например, границу России или стран Балтии. В конечном итоге он добрался до Молдовы. Однако Молдова, как известно, кишит агентами ФСБ, и поэтому там находиться для Мальцева было очень опасно. Поэтому он принял решение вылететь из Молдовы в Грузию, а из Грузии – в Израиль, где он хотел попросить визу во французском посольстве. Но он не учел того факта, что французское посольство в Израиле – это крепость. Поэтому он принял решение лететь в Черногорию. Там к Мальцеву и Немчинову присоединился еще один человек – его зовут Владимир Кузнецов (у него дома ФСБ устроила несколько обысков подряд). Черногория – страна европейская, но Черногория – это тоже не лучшее место для человека, который скрывается от ФСБ.

Остается, конечно, вопрос, как Мальцев добрался из Белоруссии в Молдавию; но еще более интересно - как же он попал во Францию из Черногории, не имея шенгенской визы. Аффнер описывает это так:

Я сказал: если вы не можете прямо вылететь во Францию, то давайте полетим в безвизовую страну Марокко транзитом через Францию, через аэропорт «Шарль де Голль». Мы выйдем из самолета, а когда окажемся в транзитной зоне, я с вами пойду к пограничникам, скажу – вот мои товарищи, им нужно политическое убежище. Я пошел на паспортный контроль, я дал им документы и сказал, что эти люди хотят получить статус политического беженца во Франции. Они велели мне подождать. Через некоторое время пришел офицер-пограничник, который приказал меня задержать. Меня обвинили в содействии незаконному пересечению границы иностранцами.

Мальцев и его товарищи, которые летели с ним, тоже были задержаны, но все разрешилось благополучно - отпустили и Аффнера, и россиян. Сейчас Мальцев и двое его соратников, как утверждается, на свободе во Франции и готовят документы на получение убежища.

Ilya Ponomarev

Отличная история... Очень напоминает историю вывоза Александра Литвиненко из Турции в Великобританию.

Не все, впрочем, верят в правдивость истории, в которой действительно есть некоторые странности.

Tikhon Dzyadko

"чтобы попасть во Францию, нужно получить французскую визу, а визу можно получить только в Москве". после этой глупости доверие к этому тексту сильно теряется )

В аккаунте самого Мальцева в твиттере никакой информации о его местонахождении, текущих делах и планах, подтверждения или опровержения публикации "Русского монитора" нет.