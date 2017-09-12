В Госдуме продемонстрируют фильм "Матильда"

В Государственной думе России состоится показ фильма режиссёра Алексея Учителя "Матильда". Об этом сообщил глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин.

Говорухин подтвердил российским информационным агентствам, что в Госдуме фильм продемонстрируют 26 октября, одновременно с началом проката. Депутат сообщил, что сам уже посмотрел "Матильду" и обнаружил в картине недочёты и ошибки, о которых сообщил режиссёру.

Говорухин также раскритиковал действия депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая выступает против показа фильма. По мнению Говорухина, Поклонская "разбудила мракобесные силы", хотя действовала из "добрых побуждений".

Ранее стало известно, что сеть кинотеатров "Формула Кино" и "Синема Парк" отказалась от показа фильма по соображениям безопасности. Представители кинотеатров заявили, что получают в свой адрес угрозы. Кроме того, московский кинотеатр "Иллюзион" отменил предпремьерный показ картины, намеченный на 11 сентября.

В широкий прокат фильм "Матильда" выйдет 26 октября. Кампанию против показа картины возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.