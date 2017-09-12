Сети "Формула Кино" и "Синема Парк" отказались от показа "Матильды"

Объединенная сеть кинотеатров "Формула Кино" и "Синема Парк" отказалась от показа фильма Алексея Учителя "Матильда" по соображениям безопасности, сообщает информационное агентство RNS на заявление пресс-службы.

Представители киносети объяснили свое решение участившимися неправомерными действиями со стороны противников фильма и угрозами в адрес кинотеатров.

В состав сети "Формула Кино" и "Синема Парк" входят 75 кинотеатров в 28 городах России.

В широкий прокат фильм "Матильда" выйдет 26 октября. Кампанию против показа картины возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она утверждает, что картина о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.

Так называемые православные активисты угрожали поджигать кинотеатры, которые решатся показать "Матильду". 11 сентября в Москве неизвестные в масках подожгли два автомобиля, припаркованные у офиса адвокатской конторы, которая представляет интересы режиссера Алексея Учителя. Они также разбросали листовки со словами "За Матильду гореть". Предпремьерный показ фильма в московском кинотеатре "Иллюзион" был отменен.