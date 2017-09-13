СМИ: ФСБ задержала замначальника ФСИН Олега Коршунова

Сотрудники ФСБ задержали высокопоставленного чиновника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова. По данным издания "Фонтанка", в среду утром в московской квартире замначальника ведомства по капитальному строительству прошел обыск.

"Новая газета" со ссылкой на собственные источники сообщает, что задержание Коршунова связано со строительством следственного изолятора "Кресты-2" под Санкт-Петербургом. Собеседник издания заявил, что в ближайшее время обыски пройдут и других высокопоставленных сотрудников ФСИН.

В марте этого года в Петербурге был смертельно ранен подполковник ФСИН Николай Чернов, руководивший управлением капитального строительства и отвечавший, в частности, за возведение "Крестов-2". Вскоре по подозрению в подстрекательстве к покушению был задержан один из заместителей главы ФСИН Ленинградской области Сергей Мойсеенко, также связанный со строительством нового корпуса изолятора.

СИЗО "Кресты-2" строят с 2007 года. По данным издания "47 news", его стоимость уже превысила 12 миллиардов рублей.