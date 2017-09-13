В Крыму сотрудники ФСБ задержали мусульманина Рената Параламова

В аннексированном Россией Крыму в среду, 13 сентябрясотрудники ФСБ провели обыск и задержали жителя посёлка Нижнегорский Рената Параламова.Об этом рассказал сайту Крым.Реалии адвокат Эмиль Курбединов.
Как сообщают местные активисты, мужчину подозревают в терроризме, передает "Украинская правда". Федеральная служба безопасности России ситуацию не комментирует.
Параламов – мусульманин, у него четверо несовершеннолетних детей. Он зарабатывает торговлей на рынке.
После аннексии Крыма Россией ФСБ регулярно проводит обыски и аресты крымских татар и других противников российской политики на полуострове. Власти России запретили деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, который выступал в защиту территориальной целостности Украины.
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