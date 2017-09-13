В Крыму сотрудники ФСБ задержали мусульманина Рената Параламова

В аннексированном Россией Крыму в среду, 13 сентябрясотрудники ФСБ провели обыск и задержали жителя посёлка Нижнегорский Рената Параламова.Об этом рассказал сайту Крым.Реалии адвокат Эмиль Курбединов.

Как сообщают местные активисты, мужчину подозревают в терроризме, передает "Украинская правда". Федеральная служба безопасности России ситуацию не комментирует.

Параламов – мусульманин, у него четверо несовершеннолетних детей. Он зарабатывает торговлей на рынке.

После аннексии Крыма Россией ФСБ регулярно проводит обыски и аресты крымских татар и других противников российской политики на полуострове. Власти России запретили деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, который выступал в защиту территориальной целостности Украины.