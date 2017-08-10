В Крыму полицейские с автоматами задержали четверых крымских татар

В аннексированном Россией Крыму задержали четверых крымских татар. Об этом сообщается в фейсбуке местного адвоката Эмиля Курбединова.​

Крымских татар задержали рано утром в четверг в их доме в Белогорске. Задержания проводили вооруженные автоматами сотрудники российских правоохранительных органов. Причина ареста крымских татар неизвестна.

После аннексии Крыма российские власти запретили деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, который выступал в защиту территориальной целостности Украины. Сами крымские татары столкнулись с обысками и арестами.

В апреле 2017 года Международный суд ООН в Гааге потребовал от России соблюдать права представителей крымско-татарского народа.