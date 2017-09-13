Соратники журналиста РБК считают, что его квартиру могли поджечь

Причиной пожара в квартире корреспондента РБК Александра Соколова, осужденного по делу об экстремизме на 3,5 года колонии, мог стать поджог. Об этом сообщается на странице журналиста в Фейсбуке.

Квартира Соколова сгорела 1 августа. Пожарные заявили, что причиной возгорания могли стать "внешние факторы", например – случайно попавший в окно окурок.

Авторы сообщения на странице Соколова подчеркивают, что в день пожара не было ветра, которым окурок могло бы занести в окно, приоткрытое на несколько сантиметров. Они считают, что неизвестные могли выбить дверь в квартиру, а следы взлома исчезли при тушении пожара.

В сообщении также подчеркивается, что следователь по делу Соколова запрашивала данные о его имуществе, хотя дело не экономическое и никакого значения для него эта информация заведомо не имела.

10 августа суд приговорил Александра Соколова к 3,5 годам колонии. Писатель Юрий Мухин получил 5 лет лишения свободы условно, а активисты Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш приговорены к 4 годам заключения каждый. Все они были признаны виновными в экстремизме.

По версии следствия, осужденные, пытаясь добиться проведения референдума о принятии закона "За ответственную власть", якобы продолжали деятельность запрещенной в 2010 году организации "Армия воли народа".

Правозащитный центр "Мемориал" признал всех осужденных по этому делу политзаключенными.