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Сергея Удальцова отпустили из полиции без составления протокола

Сергей Удальцов

Бывшего лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова отпустили из отделения полиции через полтора часа после того, как он был задержан на одиночном пикете возле здания Государственной думы России. Как написал Удальцов в твиттере, с ним провели "профилактическую беседу". Отпущен и другой задержанный участник пикета Алексей Воронцов.

Сергей Удальцов был задержан в среду утром, когда проводил одиночный пикет с требованием широкой амнистии к 100-летию Октябрьской революции. Это была первая акция оппозиционера после освобождения из колонии, где он провёл четыре с половиной года по обвинению в так называемом "Болотном деле".

После выхода на свободу Удальцов заявил, что намерен возродить "Левый фронт", и призвал к созданию в российской политике "третьей силы", которая противостояла бы властям, но при этом сохраняла дистанцию от либеральной оппозиции, которую он назвал "прозападной".

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