Прокуратура проверит на экстремизм баттл Оксимирона и Гнойного

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от "Единой России" Андрей Анохин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить на экстремизм, разжигание межнациональной розни и оскорбление чувств верующих баттл между рэперами Оксимироном и Гнойным.

По мнению депутата, это необходимо для утверждения правил, набирающих популярность баттлов, чтобы исключить нарушение закона. Кроме того, он не исключил использование подобной формы поединков, столь понятной современной молодежи, в ходе дискуссий между парламентариями. В этой связи, как пишет депутат, он хотел бы знать, насколько свободными можно быть в рэп-баттлах с точки зрения закона. Текст обращения есть в распоряжении канала Russia Today.

Ранее Анохин вызвал на баттл оппозиционного петербургского депутата Максима Резника. Основными темами он выбрал конфликты вокруг фильма "Матильда" и передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Резник согласился на такой поединок.

Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) назвал обращение петербургского депутата "логичным развитием событий".

Рэп-баттл между Оксимироном и Гнойным состоялся 6 августа в Петербурге. Видео было опубликовано 13 августа. Сейчас оно набрало более 22 миллионов просмотров на YouTube.