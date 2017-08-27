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Археология

Баттл за Россию. Эфир в 20:05

Музыкальные журналисты Борис Барабанов и Артем Рондарев: почему всех волнует рэп-поединок?

Вот уже третью неделю вся Россия, включая политиков и федеральные СМИ, обсуждает итоги поединка рэперов Оксимирона и Гнойного. Почему это вызвало такой резонанс? Превратился ли рэп из субкультуры в мейнстрим? И кто ответит на запрос общества на альтернативную культуру? Гости программы - музыкальный обозреватель ИД "Коммерсант" Борис Барабанов и музыкальный журналист, преподаватель ВШЭ Артем Рондарев. Эфир в 20:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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