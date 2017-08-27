Баттл за Россию. Эфир в 20:05

Вот уже третью неделю вся Россия, включая политиков и федеральные СМИ, обсуждает итоги поединка рэперов Оксимирона и Гнойного. Почему это вызвало такой резонанс? Превратился ли рэп из субкультуры в мейнстрим? И кто ответит на запрос общества на альтернативную культуру? Гости программы - музыкальный обозреватель ИД "Коммерсант" Борис Барабанов и музыкальный журналист, преподаватель ВШЭ Артем Рондарев. Эфир в 20:05.



