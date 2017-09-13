Замглавы ФСИН Коршунова подозревают в крупной растрате

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов задержан по подозрению в крупной растрате с использованием служебного положения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

По данным издания РБК, Коршунов может быть причастен к хищению 1 миллиарда рублей. Его сообщником являлся директор унитарного предприятия ФСИН "Калужское" Андрей Мухетдинов, сообщается в документе, попавшем в распоряжение журналистов.

О задержании Коршунова стало известно в среду утром. Издание "Фонтанка" писало, что в его квартире провели обыск сотрудники ФСБ. "Новая газета" сообщила, что задержание Коршунова связано со строительством следственного изолятора "Кресты-2" под Санкт-Петербургом, которое длится уже почти десять лет.