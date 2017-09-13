Полиция проверяет сообщения о минировании вокзалов и ТРЦ в Москве

В Москве правоохранительные органы проверяют анонимные сообщения о минировании нескольких торговых центров, а также на Киевском, Казанском и Ленинградском вокзалах, сообщает агентство ТАСС.

В социальных сетях появляются сообщения об эвакуации нескольких московских вузов, включая МГИМО. Источник агентства "Москва" утверждает, что эвакуирован университет имени Сеченова.

Собеседник агентства "Интерфакс" заявил, что с учетом "волны подобных звонков в регионах" у правоохранительных органов есть "основания полагать, что данные звонки являются ложными".

Из-за анонимных звонков о минировании в полутора десятках городов России за последние три дня были эвакуированы вокзалы, учебные заведения, торговые центры и другие объекты. Об обнаружении взрывных устройств пока не сообщалось.