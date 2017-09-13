Похитители тундры

Парк "Зарядье", только что открытый в центре Москвы по соседству с Кремлем, понес первые потери.

"Комсомольская правда" публикует интервью с начальником отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорем Сафиуллиным, который говорит, что количество посетителей в первые дни в несколько раз превышает расчеты:

"Посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30 процентов зеленого покрова. Но отдыхать на траве можно у нас не везде, а только в специальных местах... Выкапывают растения, прячут их в свои сумки и уходят. Вся зелень еще не прижилась, ее только недавно высадили, поэтому из земли ее быстро выдергивают руками... В ближайшее время начнем восстанавливать газоны и северный ландшафт. Но сделать это будет нелегко. Все растения для парка выращивались по специальному заказу. Теперь нам придется искать их по разным питомникам. Кроме того, частично придется менять и грунт. В утоптанную почву заново высаживать растения нельзя".

Сообщается, что для замены придется покупать около 10 тысяч новых растений, что на лужайках поставили таблички "По газонам не ходить", и что по громкой связи постоянно просят посетителей не разрушать парк.

Ранее на сайте мэра Москвы появилось сообщение, что один из треугольников так называемой "стеклянной коры" подвергся "физическому воздействию", а также треснуло окно на крыше павильона "Медиацентр" – "явно от удара каким-то предметом".

Работы по восстановлению сложны: "Стекла разные, спроектированы по специальной технологии. Нужно изготовить сегмент, который бы подошел четко по размеру".

Директор парка Павел Трехлеб призвал уважать чужой труд и относиться бережнее к природе: "Всем нам – разработчикам, строителям, сотрудникам "Зарядья" – обидно видеть халатное отношение и к объектам парка, и к его ботанической коллекции. Хотелось бы обратиться ко всем посетителям с просьбой быть более внимательными, беречь парк, созданный специально для вас".

Блогеры уже засвидетельствовали "халатное отношение": и треснувшие стекла, и выдранные кусты, и вытоптанную землю, и людей, бродящих по стеклянной крыше или скатывающихся по газону под знаком "Не скатывайтесь с холма".

В сети разорение парка, на строительство которого были потрачены миллиарды рублей, порождает язвительные комментарии:

"Пока кипит бой Мединского с Поклонской, москвичи, не отвлекаясь на мелочи, планомерно уничтожают парк "Зарядье". Особенно почему-то знаменитую имитацию тундры. Ума не приложу, с чего бы такая ненависть именно к тундре".

"Москвичи, имитирующие отдыхающих, уничтожают парк, имитирующий тундру".

"То есть подумать об этом заранее и сделать просто парк без "выращивания по специальному заказу" было нельзя".

"Зато снова триллион миллиардов вложить можно. Профит же".

"Я думаю надо еще миллионов 200-300 $ выделить. Осенью птицы полетят на юг и тоже могут с собой унести часть растений. Про бакланов все слышали".

О бакланах (которых в Петербурге обвинили во вредительстве на Крестовском стадионе) многие вспомнили еще при известии о разбитом треугольнике "стеклянной коры".

Теперь, впрочем, бакланы выведены из-под подозрений – сообщается, стеклы были разбиты камнями.

Впрочем, есть и хорошие новости. По подсчетам мэрии, "за сутки в "Инстаграме" опубликовано более 16 тысяч постов с упоминанием "Зарядья". (А популярность новооткрытых видов в социальных сетях была одним из аргументов сторонников нынешнего парка в их полемике с противниками, оплакивавшими утраченную старую Москву).

Правда, в соцсетях можно обнаружить и курьез с обнаруженной в парке надписью на китайском "Красная площадь". Использование неверного, но похожего иероглифа приведет к тому, что китайские туристы прочтут название площади как "Красные кишки".