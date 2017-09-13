В Москве из-за звонков с угрозами эвакуированы 15 тысяч человек

В Москве в связи с анонимными сообщениями о минировании торговых центров, вокзалов и учебных заведений во второй половине дня в среду были эвакуированы не менее 15 тысяч человек. Звонки поступили примерно в три десятка учреждений. В СМИ и социальных сетях сообщается, в частности, об эвакуации Киевского, Казанского, Ленинградского, Ярославского вокзалов, нескольких торгово-развлекательных центров, а также крупных вузов, в том числе МГИМО и Российского государственного социального университета. "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщает об анонимном звонке с угрозой взрыва на Красной площади. Были вынуждены покинуть помещение сотрудники и посетители ГУМа. Магазин возобновил работу после 6 часов вечера. Анонимные звонки поступают в правоохранительные органы по всей стране на протяжении трёх дней.