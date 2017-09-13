Русский до Киева больше не доведет? Эфир в 21:05.

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением, что основной целью украинской власти является установление в Украине "моноэтнического языкового режима".

Соответствующее заявление появилась на официальном сайте ведомства в ответ на принятый Верховной Радой Украины закон "Об образовании".

Свою обеспокоенность выразили румынское, венгерское и польское внешнеполитические ведомства.

Против украинского закона об образовании также выступил президент Молдовы Игорь Додон.

Согласно закону, право учиться на языке национальных меньшинств сохранится только в дошкольных учреждениях и в начальных школах.

В основной школе с 5 по 9 класс и старшей профильной с 10 по 11 (а в будущем по 12-й) обучение общеобразовательным предметам будет осуществляться на украинском языке, но параллельно продолжится изучение языка, литературы, истории национальных меньшинств на их языке.

Новым законом предусмотрено, что изменения структуры языков преподавания начнутся в 2020-м учебном году.

Языковую и политическую ситуацию в Ураине обсуждают политологи Виктор Мироненко, Вячеслав Игрунов, журналист Виктор Гиржов, Киев.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.