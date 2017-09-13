Конгресс США получил данные о связи Флинна с сомнительным бизнес-проектом

Комитеты Конгресса США изучают данные о тайной поддержке Майклом Флинном - в его бытность советником президента - плана создания частных американо-российских АЭС на Ближнем Востоке. По опубликованным The Guardian данным, в проекте участвовала российская государственная компания, находящаяся сейчас под американскими санкциями.

Участники расследования также пытаются выяснить, поддерживает ли сейчас администрация Дональда Трампа указанный проект.

По их мнению, в случае если выявленные сведения подтвердятся, виновным в таких нарушениях грозит уголовное наказание в виде пяти лет тюрьмы.

Майкл Флинн был уволен с должности советника президента по национальной безопасности в феврале этого года, когда стало известно, что он обсуждал антироссийские санкции с послом РФ Сергеем Кисляком - до избрания Трампа президентом. Так Флинн стал одной из центральных фигур в расследовании возможного влияния Кремля на президентскую кампанию в США в 2016 году.