Саакашвили планирует приехать 19 сентября в Киев

Михаил Саакашвили планирует 19 сентября появиться в Киеве.

Выступая в среду перед своими сторонниками, собравшимися в Черновцах на западе Украины, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии заявил, что до приезда в Киев намерен посетить другие города страны.

Саакашвили заявил, что хочет помочь Украине "преодолеть политический кризис".

10 сентября политик - при поддержке сотен свои сторонников - пересёк польско-украинскую границу.

12 сентября украинские власти передали Саакашвили вызов в суд Львовской области, где 18 сентября будет слушаться дело о его незаконном въезде в страну.

В конце июля президент Украины Пётр Порошенко лишил Саакашвили гражданства за то, что тот в своё время не сообщил об уголовном преследовании в Грузии.

Тбилиси требует у Киева выдать экс-президента, который обвиняется в Грузии в нескольких уголовных преступлениях.





