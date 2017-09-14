Венедиктов просит "Газпром-медиа" предоставить охрану Латыниной

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов обратился к руководству холдинга "Газпром-медиа" с просьбой предоставить охрану журналистке Юлии Латыниной. Скриншот заявления Венедиктов опубликовал в своем твиттере.

В обращении на имя Дмитрия Чернышенко, председателя правления медиа холдинга, в который входит радиостанция "Эхо Москвы", Венедиктов написал, что Латынина несколько месяцев подвергалась хулиганским нападениям, и в связи с этим ему пришлось на время "эвакуировать ее из страны". Венедиктов просит предоставить охрану журналистке и ее семье после того, как они вернутся в Россию. Он также обратился к службе безопасности "Газпром-медиа" с просьбой сотрудничать с правоохранительными органами в расследовании нападений на журналистку.

9 сентября стало известно, что Латынина покинула Россию вместе со своими родителями. В эксклюзивном интервью телеканалу "Настоящее время" журналистка сказала, что не может подвергать риску жизнь своих близких. По словам Латыниной, 3 сентября неизвестные подожгли машину, припаркованную возле деревянного дома, где находились ее родители. В июле журналистка рассказала о нападении на ее дом, который был облит токсичным веществом. Тогда пострадали восемь человек, среди которых были четверо пожилых людей и двое детей.

Комитет в защиту журналистов (КЗЖ) призвал российские власти найти и наказать тех, кто несет ответственность за нападения на журналистку Юлию Латынину, а также обеспечить ее безопасность в России.