СМИ: Генпрокуратура Украины назвала организаторов убийства Вороненкова

Генеральная прокуратура Украины считает организаторами убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова "вора в законе" Владимира Тюрина и банкира, который в последнее время работал в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, в ответе Генеральной прокуратуры Украины на запрос из Москвы указаны даты, в которые Тюрин и некий банкир якобы встречались в Крыму для обсуждения плана убийства. Также в документе говорится о "тесных связях" этих людей с криминальным миром и российским спецслужбами.

Владимир Тюрин (Тюрик) – бывший муж Марии Максаковой, которая после развода с ним вышла замуж за Дениса Вороненкова. Она утверждает, что украинская прокуратура не передавала никакой информации России.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства бывшего российского депутата, по данным Киева, находится в России. Имя предполагаемого преступника Луценко не назвал, однако отметил, что он якобы причастен к российским криминальным кругам и имеет активные контакты со спецслужбами страны.

В октябре прошлого года Денис Вороненков вместе с женой уехал на Украину, опасаясь уголовного преследования в России. В декабре он получил украинское гражданство и дал показания по делу о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича. 23 марта в центре Киева Вороненкова застрелили. Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство "актом государственного терроризма со стороны России". Москва заявила о провокации украинских спецслужб.