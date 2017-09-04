Киев: заказчик убийства Вороненкова находится в России

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства бывшего российского депутата Дениса Вороненкова, по данным Киева, находится в России. Имя предполагаемого преступника Луценко не назвал, однако отметил, что он якобы причастен к российским криминальным кругам и имеет активные контакты со спецслужбами страны. Луценко добавил, что исполнителями убийства Вороненкова были, в основном, граждане Украины. Их личности установлены, утверждает генпрокурор.

В октябре прошлого года Денис Вороненков вместе с женой уехал на Украину, опасаясь уголовного преследования в России. В декабре он получил украинское гражданство и дал показания по делу о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича. 23 марта в центре Киева Вороненкова застрелили. Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство "актом государственного терроризма со стороны России". Москва заявила о провокации украинских спецслужб.

По делу об убийстве Вороненкова ранее был арестован 36-летний житель города Павлоград Днепропетровской области Ярослав Тарасенко. Еще один подозреваемый в соучастии в преступлении, как сообщалось ранее, находится в розыске.