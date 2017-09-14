В Астане начался шестой раунд мирных переговоров по Сирии с участием России, Ирана и Турции. Несмотря на возражения США против участия во встрече в Астане делегации Ирана, американские представители прибыли в столицу Казахстана, выразив при этом озабоченность участием Ирана в роли так называемого "гаранта" сирийского мирного урегулирования.

Эти переговоры проходят отдельно от женевских переговоров, проходящих под эгидой ООН. Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что эксперты проводят консультации в отношении размещения вооруженных сил России, Ирана и Турции в так называемых зонах деэскалации. Сообщается, что переговоры касаются регулирования операций в зонах деэскалации и формирования сил по контролю за провинцией Идлиб, примыкающей к Турции.

Представители властей РФ заявили, что Москва хочет разместить в провинции Идлиб военную полицию для наблюдения за прекращением огня. Как сообщило ТАСС, со ссылкой на источник в российской делегации, Россия и США в рамках переговоров по Сирии в Астане проводят двусторонние консультации.

От России в переговорах в Астане участвует спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, от США - исполняющий обязанности помощника госсекретаря по вопросам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд. Ранее состоялась беседа российских представителей со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, который также участвует в переговорах в Астане.

Пятый раунд мирных переговоров по Сирии состоялся в Астане в июле 2017 года.