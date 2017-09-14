Замглаве ФСИН предъявлено официальное обвинение в растрате

Следственный комитет России предъявил официальные обвинения в растрате 160 миллионов рублей заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олегу Коршунову. Они не связаны со строительством следственного изолятора "Кресты-2".
Как полагает следствие, Коршунов, возглавляя контрактную службу ФСИН, которая занималась госзакупками, в 2015-2016 годах организовал заключение двух контрактов - на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам, говорится на сайте Следственного комитета.
Коршунова задержали 13 сентября после обыска в его квартире, который провели сотрудники ФСБ. Вчера же "Новая газета" сообщила, что задержание Коршунова связано со строительством следственного изолятора "Кресты-2" под Санкт-Петербургом, которое длится уже почти десять лет.
14 сентября следствие планирует избрать меру пресечения Коршунову.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.