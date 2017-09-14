Недопересидел

Путин находится у власти дольше Брежнева, подсчитал вчера, 13 сентября 2017 года, телеканал Дождь:

Владимир Путин "пересидел" Леонида Брежнева. Российский лидер пробыл у власти на день больше, чем генсек ЦК КПСС. На сегодня Путин управляет Россией 6602 дня.

Авторов подсчета, правда, поправляет Олег Кашин:

Уже ругался на эту тему с Ильей Клишиным – отсчитывать от 9 августа 99 года некорректно, первым лицом Путин стал 31 декабря, не ведитесь, Брежнева он пересидит только в феврале!

Леонид Брежнев стал первым секретарем ЦК КПСС 14 октября 1964 года и умер 10 ноября 1982 года (в должности генерального секретаря). Это 6601 день пребывания у власти.

Путин стал исполняющим обязанности председателя правительства (и заодно был объявлен преемником Бориса Ельцина) 9 августа 1999 года. И только 31 декабря того же года, когда Ельцин объявил о досрочной отставке, Путин стал исполняющим обязанности президента России. Так что, вероятно, отсчитывать срок его пребывания у власти логичнее именно от этой даты. Тогда 6602 дня у власти Путин отпразднует 27 января 2018 года – если засчитывать за непрерывный стаж во главе государства и его четырехлетнее пребывание на посту премьера с 2008-го по 2012 год, когда должность президента занимал Дмитрий Медведев.

Впрочем, до Сталина, если считать его главой советского государства со дня смерти Ленина до его собственной смерти – а это 10 636 дней – Путину далеко.

Михаил Ходорковский между тем вспоминает другую дату:

14 сентября (1 сентября по старому стилю) Временное правительство в Петрограде, которое одновременно отбивалось от наступления немцев, мятежа Корнилова и от большевиков, приняло важное, неотменяемое уже 100 лет, решение: "Временное правительство … провозглашает Российскую республику".

Так, с сентября 1917 года и поныне Россия остается республикой, что закреплено в первом же пункте российской Конституции.

Республиканская форма правления определяет выборность и подконтрольность власти гражданам, а статья 3 Конституции прямо запрещает "присвоение власти в Российской федерации". Республика – "общее дело", а не дело президента, его семьи или кружка частных лиц, которых никто не избирал осуществлять власть в России.

Именно поэтому, с правовой точки зрения, ошибаются как те, кто ищет к какому бы экзотическому подвиду отнести нынешний режим, так и те, кто полагает необходимым признать преступным все российское государство. Мы имеем дело с вульгарной узурпацией власти, самого ее центра, сравнительно небольшой группой лиц, использующей президентскую должность, как универсальную отмычку к государственным механизмам...

...Республика у нас есть. Осталось ее почистить от проходимцев, собравшихся (в широком смысле) за кремлевской стеной. Как? Сделав свой выбор не в пользу нового вождя, а в пользу парламентаризма и реального политического представительства регионов. И отстояв свой выбор.

И последняя дата на сегодня: 150 лет тому назад, 14 сентября 1867 года в Гамбурге впервые вышел в свет первый том "Капитала" Карла Маркса, "могучее идейное оружие рабочего класса и всего передового человечества в борьбе против капиталистического рабства".