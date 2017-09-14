Мосгорсуд отклонил иск защиты Навального по делу "Кировлеса"

Мосгорсуд в четверг подтвердил решение о взыскании с оппозиционера Алексея Навального, бизнесмена Петра Офицерова и экс-главы

"Кировлеса" Вячеслава Опалева двух миллионов рублей по делу о хищениях. Об этом сообщает агентство "Интерфакс". Таким образом, суд отклонил требование защиты обвиняемых по делу "Кировлеса".

Постановление о взыскании с Навального, Офицерова и Опалева двух миллионов было вынесено Никулинским судом Москвы в середине июля. При этом изначально компания "Кировлес" заявила иск на сумму более 16 миллионов.

Навальный и Офицеров были осуждены по делу "Кировлеса" в 2013 году. Следствие утверждало, что они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, чем нанесли региону ущерб примерно в 16 миллионов рублей.

В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека признал нарушение права оппозиционера и предпринимателя на справедливый суд. После повторного рассмотрения дела суд в Кирове вновь признал Навального и Офицерова виновными в хищении. Им назначили условные сроки и предписали возместить сумму ущерба, указанную в уголовном деле.