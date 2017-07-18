"Кировлес" отсудил у Навального и Офицерова 2,2 миллиона рублей

Никулинский суд Москвы во вторник постановил взыскать с оппозиционера Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова чуть более двух миллионов рублей по делу "Кировлеса". При этом изначально компания заявила иск на сумму более 16 миллионов. Об этом сообщает Интерфакс.

Навальный и Офицеров были осуждены по делу "Кировлеса" в 2013 году. Следствие утверждало, что они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, чем нанесли региону ущерб примерно в 16 миллионов рублей.

В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека признал нарушение права оппозиционера и предпринимателя на справедливый суд. После повторного рассмотрения дела суд в Кирове вновь признал Навального и Офицерова виновными в хищении. Им назначили условные сроки и предписали возместить сумму ущерба, указанную в уголовном деле.