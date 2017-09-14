Активисты SERB просят суд запретить предвыборную кампанию Навального

Лидер прокремлевской радикальной группировки SERB Игорь Бекетов и активист Игорь Брумель подали иск к оппозиционеру Алексею Навальному с требованием запретить ему вести предвыборную кампанию и агитацию. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Иск принял Люблинский районный суд Москвы. По мнению Брумеля, проводя агитацию, Навальный создает "нервозность в России и в Москве". Он также обвинил Навального в том, что привлекая молодых людей и обещая им юридическую поддержку, оппозиционер, по словам Брумеля, "подставляет" их .

14 сентября в Люблинском суде Москвы прошло досудебное слушание другого иска, который Бекетов и Брумель подали к Навальному в августе. Они потребовали от оппозиционера по миллиону рублей в качестве "компенсации морального вреда" за проведение в столице антикоррупционной акции 12 июня. Участники несогласованного митинга, по мнению истцов, устроилив Москве "массовые беспорядки" и задели чувства граждан, которые пришли на праздник в День России.

Активисты группировки SERB известны нападениями на гражданских активистов . Сторонники именного этого радикального движения, предположительно, 27 апреля облили Навального зеленкой. Оппозиционер тогда получил химический ожог глаза. Несмотря на то что нападавших опознали по записям с камер видеонаблюдения, полиция отказалась возбуждать в их отношении уголовное дело.

Алексей Навальный заявил о намерении участвовать в выборах президента в декабре прошлого года. В настоящее время в России открыты уже 77 штабов оппозиционера. Накануне политик сообщил, что несмотря на давление властей, продолжит встречи с избирателями и готовится к поездке по регионам, которую начнет 15 сентября в Мурманске.