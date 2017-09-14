Евросоюз продлил санкции за нарушение суверенитета Украины

Совет ЕС продлил санкции против лиц и организаций, которых считает причастными к нарушению суверенитета Украины. Ограничительные меры будут действовать еще шесть месяцев – до 15 марта 2018 года. В Брюсселе подчеркнули, что после оценки ситуации вокруг Украины Евросоюз не нашел причин отменять режим санкций.

В обновленном санкционном списке оказались 149 физических и 38 юридических лиц. Среди них – российские политики и общественные деятели, а также руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представители сепаратистов. Новый посол России в США Анатолий Антонов также остался под действием ограничений. При этом из предыдущего списка исключили четверых умерших людей. Из-за слияния трех организаций в список внесли компании, которые были образованы с их участием.

Евросоюз ввел санкции против России после аннексии Крыма в 2014 году. Последний раз ограничения расширили в августе – из-за скандала с поставкой на полуостров турбин Siemens. Москва отвергает обвинения в агрессии в отношении Украины и поддержке сепаратистов в Донбассе.