ЕС расширил санкции против России из-за поставки турбин Siemens в Крым

Евросоюз расширил санкции в отношении России из-за поставки турбин Siemens в аннексированный Крым.

В санкционный список дополнительно включены 3 человека: заместитель российского министра энергетики Андрей Черезов, глава компании "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка, глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак, - а также компании "Технопромэкспорт" и "Интеравтоматика" - участники строительства ТЭС в Крыму. ОДна из них занималась транспортировкой турбин Siemens, другая - их установкой.

Такое решение принято 4 августа Советом ЕС. До пятницы любой участник Евросоюза может предложить изменения или дополнения.

Ранее сообщалось, что расширить санкции предложила Германия. В конце июля новые ограничения были согласованы странами ЕС. Первоначально речь шла о внесении в санкционнй список четырёх физических и трёх юридических лиц.

21 июля Siemens объявил о прекращении поставок оборудования российским госкомпаниям. В немецком концерне заявили, что нашли доказательства того, поставленные летом 2016 года в Краснодарский край турбины были модифицированы и незаконно переправлены в Крым.