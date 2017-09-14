Карта эвакуации из-за террористических звонков в России

Более ста тысяч человек были эвакуированы в России с 10 сентября, когда в стране началась волна звонков с предупреждением о заложенных взрывных устройствах. Звонки производились в наиболее людные объекты городской инфраструктуры - торговые центры, кинотеатры, аэропорты, рынки, железнодорожные и автобусные вокзалы, гостиницы, а также в городские администрации. Карта дополняется.