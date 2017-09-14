В четверг в Москве после анонимных сообщений о минировании эвакуированы восемь школ. Как сообщает Интерфакс, из зданий учебных заведений вывели около девяти тысяч человек. В Петербурге, по данным интернет-издания "Фонтанка", из-за анонимных звонков эвакуированы около уже 20 зданий, в их числе торговые центры и отели.

Многочисленные звонки с угрозами минирования по всей России инициированы из-за рубежа лицами, связанными с террористической группировкой "Исламское государство"*, заявил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.

Всех звонивших объявят в международный розыск, данные об этих людях не предаются гласности в интересах следствия, сообщает агентство.

Источники Интерфакса утверждают, что практически все звонки с сообщениями об угрозе взрывов в российских городах поступали по интернет-каналам с территории Украины. Такой вывод якобы сделан благодаря фонетическому анализу сообщений.

Анонимные звонки с утверждениями о якобы заложенных взрывных устройствах на вокзалах, в торговых центрах и учебных заведениях поступают в правоохранительные органы с 10 сентября. За это время были эвакуированы более ста тысяч человек в десятках регионов России. Ни одно из сообщений о минировании пока не подтвердилось.

Лидер движения "Христианское государство – Святая Русь" Александр Калинин связал сообщения о бомбах с протестом против показа фильма Алексея Учителя "Матильда". В интервью интернет-изданию "Медуза" Калинин заявил о письме, в котором говорилось о неких людях, якобы готовых "показать кинопрокатчикам, что есть методы борьбы гораздо действеннее, чем поджоги". Калинин не назвал авторов письма. Он утверждает, что организация "Христианское государство" не имеет отношения к звонкам о минировании.

Версию "Комсомольской правды" о том, что к сообщениям о якобы заложенных взрывных устройствах могли быть причастны "Кибервойска Украины", отверг в беседе с Радио Свобода их руководитель Евгений Докукин.

Волна ложных "минирований" началась 10 сентября и не стихает уже четвертые сутки. Первыми под эвакуацию попали административные здания Омска, затем людей эвакуировали из ТЦ, вокзалов и школ на Сахалине, во Владивостоке, в Уфе, Стерлитамаке, Красноярске, Рязани, Магадане, Перми, Архангельске.

В Брянске и Челябинске источники в правоохранительных органах сообщили журналистам, что эвакуация из местных ТЦ проводилась в рамках учений силовиков, причем из Москвы поступило распоряжение не афишировать приказ. До сих пор официального подтверждения этой информации или разъяснений от властей по поводу происходящего нет. В прессе выдвинуты предположения, что речь идет о мощной хакерской атаке как новом методе дестабилизации ситуации в стране.

Бывший сотрудник российских спецслужб, оппозиционер и предприниматель Геннадий Гудков в интервью Радио Свобода заявил, что исключает версии причастности к организации этих телефонных угроз "психа-одиночки" или молодежных групп "телефонных шутников" – по его словам, все говорит о тщательной подготовке, серьезной технической оснащенности и продуманности действий организаторов акции:

Действуют хорошо подготовленные и законспирированные группы

– Масштаб атак и их география не оставляют сомнения в том, что действуют хорошо подготовленные и законспирированные группы. Это вывод, который на 95 процентов вероятен для следствия, если оно будет, – говорит Гудков. – Теперь давайте проанализируем, какая это может быть группа. "Исламское государство"? Как говорил Станиславский, не верю! Эти ребята не будут звонить по телефону, они будут действовать, взрывать, нападать с ножами, давить грузовиками. Они не будут заниматься телефонными розыгрышами. Это же розыгрыш государственной масштаба, только он криминальный. Второй вопрос – это деятельность какой-то преступной группы. Да, это возможно, только их цели непонятны. Возможно, какая-то банда отрабатывает новые технологии парализации деятельности города, территории, страны, – рассуждает Геннадий Гудков.

Бывший сотрудник спецслужб не верит, что к организации масштабных телефонных атак на Россию причастны Украина, Грузия или страны Прибалтики. По мнению эксперта, российские спецслужбы могли легко это вычислить с самого начала атак. Кроме того, вряд ли эти страны стали бы так рисковать – это может поставить крест на их репутации, полагает Геннадий Гудков. Версию организации атаки сторонниками "Христианского государства", выступающими против проката фильма "Матильда", Гудков также отвергает:

Это чокнутые радикалы, способные только на дебильные действия вроде сожжения автомобиля

– Эти чокнутые христианские радикалы, которые группируются вокруг такой же чокнутой Поклонской, это отстой, который способен только на какие-то дебильные действия типа сожжения автомобиля. Все это легко вычисляется и обнаруживается, если этого хочет правоохранительная система государства. Но она просто этого не хочет. Она же не может найти, кто там Навального зеленкой облил, хотя там есть все, и кто торт в Касьянова кинул, кто побил кого-то из оппозиции, – им это не надо. Я немного знаю о возможностях так называемых систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). В частности, на вооружении ФСБ состоят такие системы, как СОРМ-4 и СОРМ-5. Они позволяют не только отслеживать телефонные переговоры, контролировать почтовые и прочие каналы связи, но и вести ряд телефонов, компьютеров за рубежом. Все это сделано, конечно, для борьбы с оппозицией, но может быть использовано и для других розыскных мероприятий. Если эти мощнейшие системы не сработали, за этим может стоять какая-то сверхзасекреченная российская государственная группа, которая готовит страну к жесточайшим ограничениям в интернете, – полагает Геннадий Гудков.

По его словам, в ближайшее время волна звонков с угрозами может усилиться благодаря подражателям – "психам-одиночкам". В конечном итоге вскоре должно выясниться, кто стоит за организацией телефонной атаки – государство или некая группировка:

Давайте следить не за звонками, а за их последствиями

– Если в ближайшее время не последует никаких гонений на интернет, я готов списать в архив версию участия российского государства в этой атаке. Сейчас власти не могут контролировать интернет, и он становится все более и более влиятельным. Сегодня не нужны никакие СМИ, никакие зомбоящики, никакие радиостанции, если ты умеешь работать в интернете. Поэтому давайте следить сейчас не столько за звонками, сколько за их последствиями, – предлагает Геннадий Гудков. – Если сейчас та же Поклонская бросит свою "Матильду", всем надоевшую, и начнет бегать с вытаращенными глазами с группой таких же заполошных депутатов и кричать, что нужно запретить все и вся, все эти мессенджеры, платформы и "телеграмы", и получит мощнейшую поддержку правительства и администрации президента, значит, эта версия имеет право на существование и становится основной. Если этого не последует, тогда, может быть, мы столкнулись с новым явлением, когда где-то образуется какая-то группа. Она начинает не взрывать поезда в метро, а сеять звонками панику, тревогу, страх, ужас, парализовывать действия государственных служб, мешать работе правоохранительной системы и так далее. Вот если это банда нового типа, она должна будет как-то подтвердить свое существование, и тогда эту панику можно будет тиражировать дальше. Больше всего в этой ситуации меня смущает беспомощность ФСБ, разведки и полиции, которые имеют мощнейшие технические подразделения для установлении координат этих звонков, – рассказал Геннадий Гудков.

Военный эксперт Александр Гольц полагает, что пока все объяснения массовых звонков с угрозами в России и регионах – и официальные, и неофициальные – имеют право на существование:

Российские спецслужбы несколько дней были совершенно безучастны

– До тех пор, пока нет каких-то более-менее внятных заявлений, все эти версии имеют право на жизнь. Как мы понимаем, такого рода звонки можно инициировать "ботами", – говорит эксперт. – Но обращает на себя внимание, что российские спецслужбы, которые в других случаях демонстрируют поразительную оперативность, в данном случае несколько дней были совершенно безучастны. Да, может быть, невозможно установить, кто конкретно звонит, но выдвинуть какое-то объяснение, в конце концов, сказать, что это были технически организованные звонки с территории Украины, что это были каким-то образом организованные звонки, автоматически произведенные с территории России, – вот что-то надо было сказать! Но наши спецслужбы хранят молчание, и это заставляет подозревать, что все-таки это были какие-то учения. Как всегда, когда такие учения в России проводятся, все получилось довольно глупо, – считает эксперт.

О том, достигли ли организаторы акции своей цели, судить пока рано, полагает Александр Гольц:

Если их целью было посеять панику и напугать людей, она частично достигнута

– Если их целью было посеять панику и напугать людей, она частично достигнута. Если целью было проверить эффективность наших спасательных служб, она тоже в некоторой мере достигнута, поскольку проведены какие-то эвакуационные мероприятия, и уже дело специалистов – определять, насколько эффективно они проходили. В любом случае, эта ситуация будет использована российской пропагандой в своих целях, – уверен Александр Гольц.

Политолог Валерий Соловей тоже затрудняется ответить, кто конкретно стоит за организацией телефонной атаки на российские города. Но ответственность за это возлагает на государство и его машину пропаганды:

Я думаю, это не имеет никакого отношения к учениям

– Я думаю, что это не имеет никакого отношения к учениям. Эта версия была попыткой сделать хорошую мину при плохой игре. Судя по масштабам и размаху, это, конечно, деятельность группы людей, то есть это не один безумец в начале осени решил так вот насладиться и получить удовольствие, – считает политолог. – Это действия группы людей, а какие мотивы и цели они преследуют, мы не знаем, потому что никаких требования они не предъявляли. Но вообще это очень характерно для той атмосферы общей психотизации и невротизации, которой захвачено российское население и российское общество в целом. То есть такого сорта вещи непременно должны происходить, потому что общество глубоко ненормально, глубоко нездорово в силу серьезного ряда обстоятельств, в том числе и государственной политики пропаганды, которая просто лишает людей остатков здравого смысла, что очень хорошо заметно, – считает Валерий Соловей.

По его словам, все это происходит на фоне возрастающего социального напряжения, экономического кризиса, стрессов и общей неустроенности. Так что такие вещи вполне ожидаемы, полагает политолог:

Отечественное телевидение и его машина пропаганды – главный источник ненормального поведения людей

– Я хочу обратить внимание на то, что, как правило, такое "неординарное" поведение – это симптом политических и социальных кризисов. Это предшествует политическим переменам. Можно посмотреть историю Россию. Вспомните, во время перестройки в телевизоре появились различные "целители и заговариватели", я имею в виду Чумака и Кашпировского. После этого был дан толчок к массовым психозам, и их пришлось из телевизора убрать, – вспоминает эксперт. – Так вот, сейчас отечественное телевидение и его машина пропаганды – это главный источник невротизации и психотизации, и, совершенно очевидно, ненормального поведения людей. Это все в конечном счете восходит к государству и его политике. Ну, а отразится это тоже в конечном счете на государстве и его политике. Потому что, когда эти люди входят в раж, остановить их уже невозможно, тут есть своя инерция и саморазвивающаяся логика, – полагает Валерий Соловей.

По его мнению, государству появление таких неконтролируемых групп, какие бы силы они ни представляли, крайне невыгодно:

– Все эти "Христианские государства" – это нечто, чего наша власть не понимает. Она это породила, но события вышли из-под контроля, власть не может с ними справиться в силу тех или иных обстоятельств. И то, что это уже развивается, очень опасно с точки зрения государственных интересов. Но так и происходит гибель государства. Я не знаю, будут ли повторяться такие акции, и никто вам сейчас не скажет. Цели нам не предъявлены, и мы не понимаем, что это, но явно, что это хорошо организованная группа, – уверен политолог Валерий Соловей.