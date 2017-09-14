"Оберегать Коршунова больше не могут"

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов, обвиняемый в растрате 160 миллионов рублей, оставлен под стражей до 13 ноября.

Решение вынес Басманный суд Москвы, хотя защита Коршунова просила о домашние аресте, указывая на плохое состояние его здоровья. Коршунова задержали накануне после обыска в его квартире. В суде Коршунов отказался признать себя виновным. Его адвокат намерен обжаловать решение суда об аресте, ссылаясь на дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиненного в получении взятки в 2 миллиона долларов, но оставленного под домашним арестом.

Басманный суд Москвы арестовал до 13 ноября заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова, обвиняемого в растрате, передает корреспондент ТАСС из зала суда.



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/proisshestviya/4563351

По версии следствия, Олег Коршунов, возглавляя контрактную службу ФСИН, которая занималась госзакупками, в 2015-2016 годах организовал заключение двух контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Своими действиями, считает следствие, он причинил ущерб ФСИН России на общую сумму более 160 миллионов рублей.

13 сентября в московской квартире Олега Коршунова сотрудники ФСБ провели обыск. По информации "Интерфакса", правоохранительные органы изъяли у чиновника более трех миллионов рублей, 10 тысяч долларов и четыре тысячи евро, а также коллекцию элитных часов. Самого Коршунова, по данным ТАСС, задержали во время отдыха на яхте.

Адвокат Коршунова, Александр Линников заявил в суде, что у его подзащитного изъяли два млн рублей, и эта сумма не превышает его доходы: "Согласно справке о доходах, его годовой доход составляет 4 млн рублей. Даже исходя из этого можно понять, что изъятые у него два млн рублей не превышают его дохода,как это хочет показать следствие", – цитирует адвоката агентство "Интерфакс". Сам Олег Коршунов вину в растрате 160 миллионов рублей не признал, заявив, что "обязан был списать эти деньги (штрафы и неустойку за просрочку исполнения госконтрактов)".

Издание "Новая газета" сообщила, что задержание замдиректора ФСИН связано со строительством следственного изолятора "Кресты-2" под Санкт-Петербургом, которое длится уже около 10 лет. Ранее в связи со строительством "Крестов-2" было возбуждено уголовное дело о растрате и мошенничестве на общую сумму в 100 млн рублей. При этом ТАСС, со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что дело Олега Коршунова не связано со строительством следственного изолятора под Санкт-Петербургом.

По информации РБК, в материалах дела речь идет о деятельности ФГУП "Калужское", которое обеспечивает заключенных и находящихся под стражей людей продуктами и товарами первой необходимости. Следствие полагает, что Коршунов создал преступную схему вместе с бывшим руководителем этого предприятия Андреем Мухетдиновым "по похищению денежных средств, предназначенных для перечисления по бюджет РФ". Как пишет РБК, Коршунов и Мухетдинов могли похитить свыше миллиарда рублей.

Руководитель интернет-проекта против пыток и репрессий "Gulagu.net" Владимир Осечкин, который неоднократно просил следственные органы проверить деятельность Олега Коршунова, в интервью Радио Свобода рассказывает подробнее о роли Коршунова в системе ФСИН и о том, что может стоять за задержанием чиновника:

– Коршунов пришел во ФСИН в 2013 году, и не просто пришел, – его провели на высокие должности. Сначала он возглавил финансово-экономическое управление ФСИН, чуть позже стал заместителем директора ФСИН России, приказ подписывал лично президент России Владимир Путин. Изначально Коршунов постарался расположить к себе и генералитет ФСИН, по непонятным причинам именно он возглавил комиссию, которая распределяла квартиры для сотрудников ФСИН, и вместо того, чтобы приобрести квартиры на несколько сот миллионов рублей для рядового состава, Коршунов почему-то решил потратить все эти деньги на обеспечение элитной недвижимостью и дорогими квартирами высший генералитет ФСИН. Фактически именно Коршунов, распоряжаясь бюджетными средствами, на тот момент смог расположить к себе огромное количество полковников и генералов ФСИН этим решением. А дальше у него уже сформировались отличные доверительные отношения с руководством, и как я понимаю, ему удалось на ключевые посты в финансово-экономическом управлении и на должности директоров ФГУПов расставить своих доверенных людей. Причем, например, на должность директора ФГУП "Калужская" был назначен Андрей Мухетдинов, а ранее Коршунов с Мухетдиновым были соучредителями целого ряда компаний. Конечно, обо всем этом было известно в Управлении собственной безопасности ФСИН, и абсолютно очевидно, что это протекционизм, назначение на должности не наиболее компетентных, а близких людей, с кем есть совместные бизнесы и финансово-экономические интересы.

В администрации президента, и в ФСБ произошли кадровые перестановки, и те люди, которые "крышевали" Коршунова, уже лишились своего влияния

​Еще в 2014 году было понятно, что создаются схемы для хищения бюджетных средств. И понятно, что речь была не о миллионе рублей, а о выстраивании схемы по хищению более чем миллиарда рублей, о чем мы заявляли в 2014-м и в 2015 году. Но вместо того, чтобы пресечь деятельность этих коррупционеров, спецслужбы, наоборот, обрушились тогда с обысками и нелепыми обвинениями на координаторов "Гулагу.нет". Эти обыски, кстати, ничем не закончились, никому из нас не были предъявлены обвинения, но силовики все равно заняли сторону генералитет ФСИН.

​На данный момент, как я понимаю, и в администрации президента, и в ФСБ произошли кадровые перестановки, и те люди, которые "крышевали" непосредственно Коршунова и были фактически бенефициарами этих коррупционных схем, лишились своего влияния – оберегать и защищать Коршунова они больше не могут. По моей информации, на данный момент те люди, которые курировали назначение Олега Коршунова на эти высокие должности, пытаются выйти на президента России, чтобы каким-то образом замять это уголовное дело и сделать так, чтобы только Коршунов стал в этом случае крайним, чтобы дальше расследование не пошло, чтобы обвинение ограничилось двумя-тремя эпизодами. Но там действовало организованное преступное сообщество, в которое входили как действующие сотрудники российских спецслужб, так и бывшие сотрудники, это такой спрут, который возник внутри ФСИН при абсолютном попустительстве, если не сказать крышевании Управления собственной безопасности.

– А вы не могли бы пояснить, что это за схемы были?

– Для примера я вам одну-две схемы раскрою. До прихода Олега Коршунова во ФСИН при всех следственных изоляторах Москвы работали интернет-магазины по продаже продуктов питания и предметов первой необходимости. Эти бизнесы основывали предприниматели, которые заключали напрямую с УФСИН по городу Москве договор, согласно которому предприниматели перечисляли в бюджет РФ 18 процентов от оборота. То есть фактически 18 рублей из каждых 100 рублей покупки – это было условие ФСИН. Таким образом, они запускали на территории предпринимателей и помогали передавать заключенным продукты питания. Например, если покупалась бутылка молока за 100 рублей для заключенного, 18 рублей уходили в бюджет РФ. С одной стороны, нас, правозащитников, всегда смущала эта высокая наценка, которую государство могло бы вообще убрать, но даже если принять эти правила игры, что государство хочет зарабатывать на заключенных, для простых заключенных эта прозрачная схема была гораздо выгоднее, чем то, что действует по всей России в тюрьмах и колониях, когда сотрудники берут взятки от тысячи до 10 тысяч рублей, и за эти деньги без досмотра заносятся различные сумки с домашней едой, наркотиками, алкоголем, сотовыми телефонами и так далее. Для простых заключенных, чьи родственники не могут каждый месяц платить взятки по 10 тысяч рублей – это была удобная, хорошая, прозрачная схема, и любой человек мог через сайт интернет-магазина заказывать продукты питания, и раз в неделю заключенный мог получать все необходимое, чтобы нормально питаться и поддерживать здоровье. Оборот в московских интернет-магазинах при СИЗО составлял более одного миллиарда рублей, и более 100 миллионов рублей ежегодно предприниматели перечисляли в бюджет России.

Они эту преступную схему начали масштабировать, они отобрали готовые бизнесы фактически у всех предпринимателей, которые работали с ФСИН

После того, как Коршунов пришел во ФСИН и начал координировать всю финансовую составляющую работы тюремной службы, он назначил своего партнера и своего друга Андрея Мухетдинова директором "Калужской". Внутри ФСИН были изданы документы, которые запрещали дальнейшее сотрудничество ФСИН Москвы с предпринимателями. УФСИН Москвы было вынуждено разорвать все контракты, – оборудование, терминалы по оплате продуктов питания, которые располагались в самих СИЗО, товарно-складские запасы продуктов питания, которые располагались на территории СИЗО Москвы. Таким образом, они отобрали эти бизнесы. Тогда это подавалось как некая национализация, чтобы бюджет и ФСИН зарабатывали еще больше денег. Но вместо того чтобы 100 миллионов рублей ежегодно перечислялись в бюджет России, эти денежные средства каким-то непонятным образом испарялись из ФГУП "Калужская". Фактически более 1,5 миллионов долларов только от продажи продуктов питания в СИЗО Москвы исчезали, все размывалось по фирмам-однодневкам при закупках по завышенным ценам продуктов питания, горюче-смазочные материалов и так далее. Дальше они эту схему начали масштабировать, подмяли под себя бизнесы фактически у всех предпринимателей, которые работали с ФСИН в Центральном федеральном округе.

– А как вы собирали информацию, откуда все эти сведения?

– Документы приходили к нам в первую очередь от добросовестных сотрудников, которых выдавливали из ФСИН. На них фальсифицировались оперативниками компрометирующие материалы, и их увольняли по дискредитирующим обстоятельствам. Второе – это открытая документация. Много документов публикуется по государственным закупкам, и можно было просто вычислить, по каким расценкам продаются товары в открытом доступе, и по каким расценкам все это поступает во ФГУП УФСИН "Калужская" и во ФСИН России. Конкретный пример. Деятельности Коршунова отказался потакать тогдашний начальник УФСИН по Москве Анатолий Тихомиров. Он неоднократно писал докладные записки директору ФСИН России, сообщая, что действиями Коршунова и Мухетдинова будет причинен значительный ущерб бюджет. Однако тогда директор ФСИН не только не пресек преступную схему, но фактически перевел Тихомирова, назначил его на должность начальника УФСИН по Московской области. Формально этот приказ, конечно, подписал президент России Путин, но фактически все это готовилось в недрах ФСИН, и непосредственно перевод из Москвы в Московскую область курировал Коршунов. В начале 2017 года Тихомирова заставили написать рапорт, и он ушел из ФСИН якобы по собственному желанию. Если так смогли поступить с полковником внутренней службы, вы представляете, какой прессинг был на рядовых сотрудников.

Огромную роль в изобличении Коршунова сыграли предприниматели, которые отказались сотрудничать с ним

Огромную роль в изобличении Коршунова сыграли предприниматели, которые отказались сотрудничать с ним. В том числе, нам в общественном расследовании помогал Николай Моторный, руководитель проекта "СИЗО-маг", еще несколько предпринимателей, которые пострадали от действий Коршунова. Они и к нам обращались, передавали документы, и по нашей рекомендации они направляли документы в Генеральную прокуратуру, в Счетную Палату, в Следственный комитет, в ФСБ. И, видимо, в какой-то момент чаша терпения проверяющих и контролирующих лопнула, Коршунов лишился "крыши", и те материалы, которые мы готовили на протяжении 2,5 лет, сейчас начали реализовываться. Важно отметить не только финансовый и экономический ущерб бюджету и ФСИН, – речь идет о том, что расхищались миллиарды рублей, которые должны были пойти на гуманизацию пенитенциарной системы, на улучшение условий содержания заключенных, на строительство современных комфортных следственных изоляторов, на улучшение материально-бытового обеспечения самих сотрудников ФСИН. И сейчас очень важно не только провести тщательное расследование и изобличить все преступные схемы, важно добиться возвращения украденных денег в бюджет.

Если будет общественный контроль за этим делом, то мы еще услышим не об одном и не о двух конкретных обвиняемых с очень высокими постами

​– Вы сказали, что сейчас покровители Коршунова пытаются через президента замять дело. Как вы считаете, удастся это?

– Конечно, вопрос по уголовному преследованию Коршунова и его сообщников уже переходит в плоскость принятия президентом политического решения, судьбоносного для всего этого дела, и очень многое сейчас зависит от внимания к этому делу журналистов, правозащитников, общественников. Если здесь будет общественный контроль за этим делом, то, безусловно, следственно-оперативная группа отработает все схемы, и мы еще услышим не об одном и не о двух конкретных обвиняемых с очень высокими постами в этом деле. Если не будет серьезного общественного резонанса и журналистского контроля, если не будет позитивного общественного давления на власть, то я боюсь, что кураторам Коршунова в высоких кабинетах на Старой площади и на Лубянке удастся замять это дело и все свести к двум-трем конкретным преступлениям самого Олега Коршунова, – заключает Владимир Осечкин.

54-летний Олег Коршунов пришел во ФСИН в 2013 году, он занимал должность заместителя начальника финансово-экономического управления, с 2014 года он стал заместителем директора ФСИН. По информации "Интерфакса", Коршунов планировал увольняться из органов уголовно-исполнительной системы на пенсию, сейчас он находится в отпуске. Агентство сообщает, что рапорт об увольнении на пенсию он подал еще в июле. В августе издание "Фонтанка" сообщало, что начальник ФСИН Геннадий Корниенко предлагал уволить своего заместителя в связи с "неразберихой со строительством "Крестов".