В гимназии Мурманска призывают учеников не встречаться с Навальным

В мурманской гимназии номер 7 учеников запугивают, чтобы они не ходили на встречу с оппозиционером Алексеем Навальным.

Как пишет политик в своём блоге, в 9-й класс на урок по основам безопасности жизнедеятельности пришла женщина, которая заявила, что раньше деятельность Навального была антикоррупционной, а теперь стала экстремистской, и все, кто пойдёт на встречу с ним тоже станут экстремистами. На них могут возбудить уголовные дела, и они даже в ПТУ не поступят.

Встреча Навального с избирателями состоится в Мурманске 15 сентября. С этого начнётся его поездка по регионам, где открыты уже 77 его предвыборных штабов.

Оппозиционер намерен баллотироваться в президенты на выборах 2018 года, несмотря на давление властей, которые говорят о незаконности его стремления из-за наличия судимостей.

