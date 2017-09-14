Адвокат Новиков подрался с активистом SERB из-за мемориала Немцова

Адвокат Илья Новиков подрался с активистом националистического движения SERB Гошей Тарасевичем. Стычка произошла в центре Москвы у дома, где раньше жил оппозиционный политик Борис Немцов.



Новиков встречался там с муниципальным депутатом Сергеем Марковым. По словам адвоката, два активиста SERB сорвали со здания плакат с изображением Немцова. Тарасевич утверждает, что после этого Новиков напал на него с битой. Адвокат заявил, что просто достал ее из автомобиля, чтобы дать отпор в случае нападения. Новиков отметил, что не смог сдержать эмоции, когда увидел, "что Тарасевич делает с памятью Бориса Немцова".

В результате драки Новиков и Тарасевич не получили серьезных травм. Они написали объяснительные в отделении полиции. Новиков снял побои в травмпункте.

12 сентября активисты SERB сорвали мемориальную табличку с дома, где жил Борис Немцов. Ранее власти Москвы заявили, что установка памятного знака незаконна, и предложили перенести его внутрь подъезда. Решение об установке таблички приняли жители дома. Они утверждают, что это их частная собственность, снять которую можно только по решению суда.



Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Власти отказались установить мемориальную табличку на месте его гибели. Народный мемориал на месте убийства Немцова неоднократно разоряли сотрудники коммунальных служб и прокремлевские активисты.