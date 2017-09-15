Кургальскому заказнику – труба?

Уникальный Кургальский заказник в Ленинградской области – это особо охраняемая природная территория регионального значения, находящаяся под охраной не только российского, но и международного законодательства. Ему угрожает уничтожение из-за планов компаний "Газпром" и "Nord Stream 2 AG" провести через его территорию ветку газопровода из России в Германию.

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И хотя власти Ленинградской области уже изменили положение о заказнике ради "Северного потока – 2", экологи считают эти изменения незаконными и настаивают на том, что для проведения газопровода существуют другие варианты.

В материалах компании "Nord Stream 2 AG" можно прочесть цитату из вывода, к которому пришла команда экспертов ООО "ФРЭКОМ": "Предварительные результаты ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду) показали, что "Северный поток – 2" не окажет существенного негативного воздействия на окружающую среду, включая Кургальский заказник, с учетом запланированного комплекса природоохранных мероприятий". И еще: "Строительство газопровода в узкой южной части Кургальского заказника не приведет к уничтожению редких видов флоры и фауны. Сходные растительные сообщества присутствуют к югу и к северу от планируемой трассы газопровода".

Экологи настаивают на том, что для проведения газопровода существуют другие варианты

Однако независимые экологи с такими выводами не согласны. Проблему сохранения Кургальского заказника мы обсуждаем с руководителем программы Всемирного фонда дикой природы по экологической политике топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Алексеем Книжниковым, зоологом, кандидатом биологических наук, научным сотрудником Зоологического института РАН Владимиром Храбрым, экспертом проекта "Мониторинг балтийской трубопроводной системы", членом ассоциации экологических журналистов Петербурга Александром Сутягиным и руководителем программы особо охраняемых природных территорий "Гринпис России" Михаилом Крейндлиным.

– Первый вопрос – к Алексею Книжникову: впервые ли экологи вступают в спор с представителями "Газпрома"?

– С "Газпромом" у нас есть целая история острых ситуаций по разным проектам, и одна из них происходила на Алтае, когда "Газпром" пытался проложить газопровод в Китай через ценнейшую территорию, объект Всемирного наследия – плато Укок. К счастью, наши усилия и усилия других природоохранных организаций тогда возымели успех, да и конъюнктура помогла – проект заморожен.

Мы уже тогда говорили, что на европейских рынках компания ведет себя более цивилизованно, а в России позволяет себе замахиваться на особо охраняемые территории международного значения, и еще тогда, в 2012 году мы выражали надежду, что реализация проекта "Nord Stream 2" не вызовет такого же обострения, что "Газпром" не захочет прокладывать трубу через Кургальский заказник. Ведь еще тогда эмиссары компании "Nord Stream 2 AG" обратились к нам и "Гринпис" с разведочными вопросами – как мы отнесемся к такому проекту. И мы ответили, что мы не против дополнительных ниток газопровода в Европу, но категорически против их прокладки через Кургальский заказник.

На европейских рынках "Газпром" ведет себя более цивилизованно, а в России позволяет себе замахиваться на особо охраняемые территории

За прошедшие пять лет конфликт нарастал, но наши силы увеличились, теперь с нами большая группа природоохранных организаций. Надо учесть, что Кургальский заказник охраняется еще и двумя международными конвенциями – Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях и Хельсинкской конвенцией по защите морской среды Балтийского моря. Так что, естественно, этот вопрос интересует и международное сообщество, а кредиторами проекта выступают пять европейских нефтегазовых компаний. Поэтому мы обращаемся и к акционерам этих компаний, и к потребителям в Европе, чтобы они повлияли на свои компании, на свои правительства и помогли нам убедить и эти компании, и наше правительство в том, что маршрут газопровода должен быть изменен.

– А каков итог общественных слушаний, прошедших 4 сентября в Кингисеппе?

– Все их участники от независимого научного сообщества и от природоохранных организаций однозначно высказались против этого маршрута и заявили, что сами материалы ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду) не обладают должным уровнем полноты и достоверности информации, и по ним нельзя сделать вывод о допустимости прокладки газопровода через Кургальский заказник. Наш вывод таков: ОВОС должна быть переработана, нужно провести новые слушания, а мы продолжим отстаивать свою позицию о необходимости другого маршрута.

– Многие средства массовой информации уже написали, что на слушаниях в Кингисеппе вариант прокладки "Nord Stream 2" через Кургальский заказник был одобрен. Михаил Крейндлин, это правда?

Нельзя делать выводы об отсутствии вреда для заказника на основе противоречащих друг другу материалов

– Этого не было. Ни один из участников слушаний из тех, кто работает на компанию "Nord Stream 2 AG", не высказался в защиту прокладки трубы через Кургальский заказник. Те материалы, которые на слушаниях были представлены общественности, никак не могут быть основанием для одобрения проекта по проведению газопровода через Кургальский заказник – просто потому, что там масса неточностей, недостоверной информации о ценности этой территории и о том воздействии, которое окажет на нее строительство газопровода. В этих материалах говорится, что на территории, где предполагается вести газопровод, в прибрежной зоне Кургальского полуострова скопления водоплавающих и околоводных птиц не обнаружено, что южная береговая линия вплоть до границ с Эстонией "не может быть местом стоянок водоплавающих птиц в связи с отсутствием кормовых угодий в прибрежной зоне". Но в опубликованном отчете самой компании о сравнительной экологической оценке альтернативных вариантов трассы российского участка "Северный поток – 2" говорится, что там, где предполагается пустить газопровод, "наиболее крупные скопления морских нырков отмечены вдоль его южной ветки… Наиболее значительные скопления в летнее время численностью до 22 тысяч отмечены в Нарвском заливе на трассе южной ветки планируемого газопровода". Этого достаточно, чтобы понять: нельзя делать выводы об отсутствии вреда для заказника на основе таких противоречащих друг другу материалов.

– Вопрос к зоологу Владимиру Храброму: чем же так ценен для нас Кургальский заказник?

С точки зрения биоразнообразия, особенно зоологического, более ценной территории сегодня у нас нет

– В 80-х годах я изучал в Выборгском заливе фауну Березовых островов и уже тогда обратил внимание на то, что наверняка есть много видов птиц, которые гнездятся южнее. Впоследствии так и оказалось. Слава богу, организован заказник, а исследования, которые проводят в основном специалисты Петербургского университета, показывают, что с точки зрения биоразнообразия, особенно зоологического, более ценной территории сегодня у нас нет. По большому счету она должна иметь более высокий, федеральный статус. При советской власти эта территория была военная, закрытая, и там сохранился ряд видов, которых сейчас очень мало в Ленинградской области. И самое главное: там есть места для остановки десятков тысяч мигрирующих птиц.

– Вопрос к Александру Сутягину – а есть ли другие варианты прокладки газовой трубы в Европу?

– Между двумя общественными слушаниями, между 31 июня и 4 сентября, мы предлагали и обсуждали альтернативные варианты прокладки газопровода. Маршруты, не затрагивающие Кургальский заказник, есть, но, к сожалению, в материалах национальной ОВОС они не отражены. Например, сама компания рассматривала вариант прокладки двух ниток газопровода через Сойкинский полуостров с выходом на северный маршрут севернее Гогланда, но он почему-то не получил развития. Компания считает, что там сложный рельеф, приводит объемы грунта, который в этом случае придется подсыпать.

Но когда мы открыли национальную ОВОС, то обнаружили, что при строительстве по южному варианту потребуется 600 тысяч кубов того же щебня. То есть получается, что эти затраты нивелируют даже экономический профит от южного варианта, где вроде бы труба несколько короче, и газопровод можно построить быстрее, – все это повисает в воздухе. На самом деле есть варианты туннелирования – когда труба прокладывается под той территорией, которую мы хотим сохранить, и не затрагивает того, что происходит на суше. Да, это дороже, но это снимает все противоречия.

Есть варианты туннелирования – да, это дороже, но это снимает все противоречия

Моя позиция такая, что да, "Nord Stream 2" надо строить. Я понимаю, что перед компанией поставлены очень жесткие сроки, поэтому и выбирается более удобный для них вариант. Но при этом Кургальский заказник расчленяется и, возможно, уничтожается, ведь о многих вещах, которые там возникают попутно, еще не говорится.

– Михаил, вы согласны с тем, что есть альтернативы газопроводу через заказник?

– Да, альтернативы есть, и не только по месту прокладки, но и технологические, есть вариант прокладки бестраншейным способом. Но принят вариант траншеи – к сожалению, мы даже не знаем, какой она будет ширины, но в любом случае на этой полосе полностью вырубят лес. Мне как специалисту в этой области очень забавно слышать, что никакого воздействия на гидрорежим болот при этом не будет, ведь любая канава – уже воздействие, это смешно отрицать. Хотя есть другие технологии – например, уже решено, что в Германии тот же самый газопровод будет выходить на берег через микротуннели. Как подробно обосновывала сама компания в материалах международной ОВОС, это делается, чтобы не допустить воздействия на окружающую среду на месте выхода газопровода в море на территории Германии. Инженерно-геологические условия там сложные, тем не менее в Германии это возможно, а у нас – почему-то нет, и это тоже серьезный вопрос.

– А каковы могут быть последствия прокладки газовой трубы через Кургальский заказник? Этот вопрос – опять к Владимиру Храброму.

Любое воздействие на места обитания редких видов птиц нарушит их жизнь, и они вынуждены будут куда-то перемещаться

– Естественно, любое воздействие на места обитания редких видов, той же белой куропатки, нарушит их жизнь, и они вынуждены будут куда-то перемещаться. А территорий для перемещения немного, поэтому я убежден, что государство, такие большие и богатые компании, наоборот, должны были бы сохранить эту фауну, показать свое бережное отношение к окружающей среде. Вот хотя бы гнездо орлана-белохвоста, очень немногочисленного вида для Ленинградской области – да, там предполагается делать платформы для его переселения. Но разве мы можем быть уверенными, что он куда-то переселится? Свое-то место он однозначно покинет, а вот сделает новое гнездо или нет – это еще большой вопрос.

– Александр Сутягин, вам, очевидно, известно, какие экспертизы проводились по этому проекту: что в них, с вашей точки зрения, было учтено, а что нет?

В Финском заливе очень неблагополучная ситуация с рыболовством, рыбные ресурсы по многим причинам подорваны

– По сути, лоббирование компанией изменений положения о Кургальском заказнике привело к тому, что теперь через него можно строить не только газопровод, но и другие линейные объекты. Таким образом, идя на поводу у сиюминутной надобности, мы лишаемся возможности сохранения ценнейшей природной территории. Во всех странах проходит анализ проекта в рамках конвенции Эспо о трансграничном воздействии проекта на окружающую среду. Были подготовлены соответствующие замечания и предложения, и в выводах было зафиксировано, что замечания от общественности, местных жителей и других заинтересованных сторон будут учтены и изложены в рамках национальной процедуры ОВОС. Но, к сожалению, на слушаниях большинство замечаний так и не было внесено в протокол.

Еще надо заметить, что у нас в Финском заливе очень неблагополучная ситуация с рыболовством, рыбные ресурсы по многим причинам подорваны – в частности, из-за строительства портовых комплексов в бухтах Выборгского залива, Березовых островов. Строительство многофункциональных нефтеналивных комплексов в Усть-Луге, Петербурге, Невской губе привело к исчезновению большого количества нерестилищ разных видов рыб. Мы помним одиозное строительство Морского фасада и то, каким воздействием на Финский залив и Невскую губу оно сопровождалось.

Тут проблема в том, что никто никогда не рассматривает совместное воздействие на природу разных комплексов. К сожалению, по проекту "Nord Stream 2" в отчете по Эспо и по национальной ОВОС говорится, что никаких рыбных ресурсов в Нарвском заливе и прилегающих водах нет, но это заведомая неправда. В Нарву заходит лосось, угорь, в островной зоне нерестится сиг, но об этом не упоминается вообще, что для меня крайне удивительно.

– Газопровод "Nord Stream 2" – это международный проект. Недавно стало известно, что правительство Дании подготовило законопроект, дающий ему право отклонять проекты по прокладке трубопроводов через территориальные воды Дании. Алексей Книжников, как вы считаете, действительно ли Дания может помешать строительству "Северного потока – 2"?

Есть возможность воздействия на компанию со стороны природоохранных структур других стран

– По сути, этот проект является международным, так что есть возможность воздействия на компанию со стороны природоохранных структур других стран. А Данию интересует не столько воздействие на окружающую среду, сколько прохождение трубопровода через ее территориальные воды. Это действительно правовая коллизия и серьезная международная проблема. Да, Дания сейчас готовит такой законопроект, который позволит ей влиять на "Nord Stream 2" со стороны своей законодательной власти.

– Михаил Крейндлин, как вы оцениваете то, что областные власти так изменили положение о заказнике, что теперь там можно строить газопровод?

Это не просто заказник, а особо охраняемая территория, подпадающая под две международные конвенции

– Это не просто заказник, а особо охраняемая территория, подпадающая под две международные конвенции. Но даже с точки зрения российского законодательства – говорю ответственно как юрист – проложить этот газопровод через Кургальский заказник невозможно. Хотя в конце июля правительство Ленинградской области по согласованию с Минприроды – думаю, что не без влияния ситуации с газопроводом – изменило положение о заказнике и разрешило там строительство линейных объектов, но в том же постановлении сказано, что это строительство возможно только при условии, если не будут нарушены природные комплексы. А построить газопровод, не нарушив их, невозможно.

И потом, кроме этого постановления, есть федеральные законы, которые в любом случае выше него. При строительстве этого газопровода будут нарушены как минимум три федеральных закона: ФЗ об особо охраняемых природных территориях, ФЗ о животном мире и ФЗ об охране окружающей среды. ФЗ о животном мире и ФЗ об охране окружающей среды однозначно говорят, что деятельность, приводящая к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания видов, занесенных в Красную книгу РФ или субъектов РФ, запрещена. И ведь даже сама компания не отрицает, что при строительстве газопровода среда обитания этих видов будет нарушена! И никакие подзаконные акты не могут перебить этот закон.

А ФЗ об охране окружающей среды говорит, что на территории любых заказников запрещается деятельность, наносящая ущерб окружающей среде или разрушающая природные комплексы на территории заказников. И есть специальное постановление пленума Верховного суда, где говорится, что любое строительство линейных объектов обязательно наносит ущерб особо охраняемым природным территориям. Поэтому даже с этой точки зрения, несмотря на постановление правительства Ленинградской области, законно построить этот газопровод невозможно.

Еще не поздно принять правильное решение

Мы считаем это постановление незаконным, противоречащим законодательству Российской Федерации, и мы уже оспорили его в судебном порядке. Ленинградский областной суд принял наш иск к рассмотрению, первое заседание будет 19 сентября. И не только мы выступаем против маршрута газопровода через Кургальский заказник – выступают и граждане России, обращение против этого маршрута подписали уже более 37 тысяч человек. Противники маршрута есть не только в России – платформа Avaaz по своей инициативе разместила петицию, и там уже более 10 тысяч подписей жителей Швейцарии, Австрии, Германии, от которых тоже в значительной степени зависит судьба этого газопровода, и я уверен, что тамошние власти не смогут проигнорировать столь серьезное общественное мнение. И мы считаем, что еще не поздно принять правильное решение.