Оппозиция требует отменить итоги выборов

Пять независимых кандидатов в муниципальные депутаты Левобережного района Москвы обвинили "Единую Россию" в использовании административного ресурса. Они лидировали по итогам голосования 10 сентября на большинстве участков. Победу кандидатам от правящей партии обеспечил участок 388, расположенный в пансионате для ветеранов труда. Здесь при явке более 76% "Единой России" было отдано подавляющее большинство голосов. Попытка обратиться в территориальную избирательную комиссию с проверкой документов о надомном голосовании успехов не увенчалась. Кандидаты подали заявления в правоохранительные органы и намерены добиться отмены итогов выборов на участке 388.