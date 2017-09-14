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Общество

Оппозиция требует отменить итоги выборов

Оппозиция требует отменить итоги выборов
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Пять независимых кандидатов в муниципальные депутаты Левобережного района Москвы обвинили "Единую Россию" в использовании административного ресурса. Они лидировали по итогам голосования 10 сентября на большинстве участков. Победу кандидатам от правящей партии обеспечил участок 388, расположенный в пансионате для ветеранов труда. Здесь при явке более 76% "Единой России" было отдано подавляющее большинство голосов. Попытка обратиться в территориальную избирательную комиссию с проверкой документов о надомном голосовании успехов не увенчалась. Кандидаты подали заявления в правоохранительные органы и намерены добиться отмены итогов выборов на участке 388.

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