Замглавы ФСИН Олег Коршунов арестован по обвинению в растрате

Басманный суд Москвы арестовал заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова до середины ноября. Его обвиняют в растрате 160 миллионов рублей. По версии следствия, Коршунов организовал закупку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.

Заместитель директора ФСИН не признает вину. Он просил суд отправить его под домашний арест в связи с необходимостью соблюдать строгую диету. Коршунова задержали в яхт-клубе 13 сентября.

ФСБ провела обыск в его квартире. "Новая газета" сообщала, что задержание Коршунова может быть связано со строительством следственного изолятора "Кресты-2" под Санкт-Петербургом, которое длится уже почти десять лет.