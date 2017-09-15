Главный редактор Focus извинился за игру слов о Путине

Главный редактор немецкого еженедельника Focus Роберт Шнайдер заявил, что у издания не было намерения оскорбить президента России Владимира Путина в высказывании, в котором использовалось слово "собака". Об этом сообщается на странице еженедельника в фейсбуке.

Пресс-атташе посольства России в Германии Денис Микерин сообщил, что Шнайдер лично позвонил в российскую дипмиссию , "признал исключительную некорректность выбранной формулировки и принес свои извинения".

В последнем номере Focus опубликовал материал, посвященный канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. В тексте есть слова: "Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина". В посольстве это высказывание сочли "оплошностью редакции" и попросили главного редактора издания извиниться. В еженедельнике назвали словосочетание ироничной игрой слов. Немецкое слово "Hund" (собака) равносильно по значению с "harter Hund", что можно перевести как "крепкий орешек", отмечает "Немецкая волна".

В январе 2016 года Путин дал интервью немецкому изданию Bild, в котором рассказал о своей встрече с Меркель в 2007 году. Во время переговоров собака Путина – лабрадор Кони – зашла в комнату. По словам российского президента, Меркель испугалась собаки, а ему пришлось попросить у канцлера прощения.