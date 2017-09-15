Директор школы: учеников не уговаривали не ходить на митинг Навального

Директор мурманской гимназии № 7 Наталья Колтовая заявила "Новой газете", что никаких бесед о нежелательности участия школьников в акциях оппозиционера Алексея Навального, который в пятницу приезжает в город, не проводилось. Информацию об этом она назвала провокацией. Однако цели и источник этой "провокации" назвать затруднилась.

Накануне Алексей Навальный написал в своем блоге, что в 9-й класс на урок по основам безопасности жизни пришла женщина, которая заявила, что раньше деятельность Навального была антикоррупционной, а теперь стала экстремистской. По её словам, все, кто пойдет на встречу с Навальным, тоже станут экстремистами. Навальный разместил в своем блоге аудиозапись "беседы".

В пятницу вечером в центре Мурманска состоится встреча Алексея Навального с избирателями, которая запланирована как митинг. Акция согласована, и пока, как сообщает "Новая газета", ощутимых препятствий её проведению власти и полиция не чинят. Правда, с утра на окраине города проходят антитеррористические учения.

Алексей Навальный намерен баллотироваться в президенты на выборах 2018 года. 15 сентября он начинает поездку по регионам, где открыты уже 77 предвыборных штабов оппозиционного политика.