Зонд "Кассини" завершил миссию по исследованию Сатурна

Космический зонд "Кассини" передал на Землю последний сигнал, после чего сгорел в атмосфере Сатурна. Об этом сообщили в NASA. Миссия "Кассини" по исследованию Сатурна, его колец и спутников завершилась.

Миссия "Кассини-Гюйгенс" – совместный проект NASA и Европейского космического агентства. В рамках экспедиции к Сатурну были отправлены космическая станция "Кассини" и спускаемый аппарат "Гюйгенс".

Аппарат "Кассини" запустили в 1997 году. Миссию рассчитывали завершить в 2008-м, но продлили еще почти на десять лет. За последние месяцы зонд сделал фотографии внешних колец Сатурна и спутников на его орбитах. Данные, полученные от "Кассини", позволят понять строение атмосферы Сатурна.