Посольство США в Москве лишили парковки

Власти Москвы объяснили ликвидацию выделенной стоянки у здания американского посольства нехваткой парковочных мест. Теперь эта парковка доступна для всех, сообщили РИА "Новости" в администраторе московского парковочного пространства. Также стали общедоступными парковки у американских генконсульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Раньше ими могли пользоваться только сотрудники дипмиссий. 11 сентября "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что для приведения к паритету условий работы американской и российской дипмиссий, консульства США в России будут лишены части преимуществ. В частности, выделенных парковочных мест. У российских дипмиссий в США таких парковок нет, отметил источник. Вашингтон не считает лишение консульств США в России парковок "местью" за ухудшение отношений и не планирует ответных мер. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.